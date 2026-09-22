In perfetto stile Lufthansa il ceo di Ita Airways non ha nascosto le preoccupazioni e le previsioni. Inutile tergiversare e attendere cieli sereni, serviva analisi fredda e precisa. Joerg Eberhart è andato giù secco: “Il prezzo dei biglietti aerei - ha detto - è destinato ad aumentare ancora. Il jet fuel pesa per un terzo dei costi, serve un intervento europeo”.

Ma nel suo intervento apparso su La Stampa ha detto ancora che “se i prezzi (del petrolio) non scendono tutti avranno bisogno di aiuti. Non dico che abbiamo davanti uno scenario come nella fase Covid, ma non si può escludere una crisi”.

Un’analisi che non lascia alcun spazio a mille congetture. Nelle dichiarazioni di Eberhart emergono, però, alcune preoccupazioni rilevanti nel passaggio in cui dice: “Speriamo che la domanda tenga, è fondamentale. Aumentare i biglietti ha un limite (anche se già oggi inizia a preoccupare n.r.d.). Facciamo piccoli passi e vediamo come reagisce il mercato”.

Intanto ha riconfermato che la scelta di concentrare sforzi e macchine su Roma Fiumicino rimane “la giusta decisione”. Con un’altra flotta e altre normative il ceo Ita Airways partirebbe subito con l’operazione Milano. Serviranno, però, ancora molte stagioni e non così travagliate.