Miches guida la trasformazione dell’offerta turistica della Repubblica Dominicana. Lanciata nel 2025 come destinazione multi-esperienziale nel sud-est dell’isola, in meno di un anno ha contribuito sensibilmente al raggiungimento di un nuovo record di arrivi internazionali, pari a oltre 8,5 milioni di visitatori da gennaio ad agosto (+6,9% sull’analogo periodo 2025), di cui 1,9 milioni di crocieristi circa.
“Al di là delle splendide spiagge, ideali per le immersioni - spiega Neyda Garcia, direttrice dell’ente del turismo della Repubblica Dominicana in Italia - Miches permette di differenziare il classico soggiorno balneare con trekking interni verso la scenografica Montaña Redonda, visite alle imponenti cascate della zona, favorendo inoltre il cicloturismo e le esplorazioni speleologiche fra le formazioni carsiche del Parco Nazionale Los Haitises. Non a caso il tasso d’occupazione alberghiera locale è fra i più alti di tutta l’isola, attorno al 77%, valore che ha spinto a 4,3 su 5 il punteggio di soddisfazione complessiva dei turisti rispetto alla destinazione”.
Proprio per evidenziare il cambio di approccio al viaggio dei visitatori internazionali, l’isola caraibica ha lanciato la nuova campagna promozionale “Feel Dominican Republic, the Land that has it all”, un invito a scoprire la destinazione in tutta la sua varietà paesaggistica e culturale.
Remo Vangelista