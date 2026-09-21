Air France, pioggia di riconoscimenti per La Première

Oltre ai premi principali, Skytrax ha assegnato anche i riconoscimenti cosiddetti “minori”. Air France fa incetta di premi e per la prima volta si è aggiudicata il premio “Migliore Prima Classe al mondo”, grazie alla nuova suite La Première, presentata nel 2025. Ma la compagnia francese ha anche ricevuto i riconoscimenti per la ‘Migliore Ristorazione nelle Lounge di Prima Classe’ e per il ‘Migliore Kit Comfort’ sempre di Prima Classe.

Singapore Airlines è stata invece premiata nelle categorie ‘Miglior Classe Economy’ e ‘Miglior Servizio Pasti’ sempre in Classe Economy. Qatar Airways ha invece vinto i premi come ‘Miglior Classe Business’, ‘Miglior Wi-Fi a bordo’ e ‘Miglior Lounge di Classe Business’. Eva Air conquista invece la ‘Migliore classe premium economy’ e AirAsia, in difficoltà finanziarie, la “Migliore compagnia aerea low cost al mondo’. Ethiopian Airlines e Latam vincono invece il posto di migliori compagnie rispettivamente d’Africa e Sud America. Infine, a soli 10 mesi dall'inizio delle operazioni commerciali, un primo riconoscimento è arrivato anche per la semi-sconosciuta Sun PhuQuoc Airways (SPA), la compagnia aerea del gruppo Sun dedicata ai resort in Asia.

Roberto Saoncella