AirAsia a rischio fallimento

L’aumento del prezzo del carburante per aerei e una competizione particolarmente agguerrita, stanno mettendo in crisi AirAsia, la sesta più grande compagnia aerea del continente asiatico, nonché seconda low cost per dimensioni. I conti della società iniziano a mostrare più di qualche criticità e il governo della Malaysia (dove si trova il quartier generale) ha già chiesto ai vettori concorrenti, ovvero Malaysia Airlines e Batik Air, se siano in grado di subentrare ad AirAsia nel caso l’aviolinea dovesse collassare o ridurre drasticamente la sua presenza.

La notizia, riportata da Reuters, parla di un titolo che in borsa è crollato del 21% nella seduta del 17 settembre, e ha perso il 71,79% del suo valore da inizio anno. Fondata nel 1993, AirAsia ha effettuato il primo volo nel 1996 e ha trasformato il trasporto aereo nel sud-est asiatico nello stesso modo in cui Ryanair lo ha fatto in Europa. Nel 2025 ha trasportato 68,55 milioni di persone, conta una flotta di 243 aerei. Nel 2026, ha però ridotto la capacità di circa il 10%, con un -16% se si guarda al solo periodo settembre-dicembre, ma soprattutto non ha retto l’aumento del costo del carburante.