Brunini, ad Sea: “T1XL guarda al futuro di Malpensa”

Sono 100 milioni di euro di investimento, 15mila metri quadrati di nuovi spazi e più di 28mila metri quadrati di aree esistenti riqualificate: questi i numeri del progetto T1XL, l’ampliamento e trasformazione del Terminal 1 di Milano Malpensa promosso da Sea Milan Airports all’interno di un investimento complessivo sullo scalo di 600 milioni.

“T1XL rappresenta un investimento importante per accompagnare la crescita di Malpensa e migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri – ha dichiarato l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, ad Ansa durante il convegno con sopralluogo del cantiere -. Stiamo aumentando gli spazi, la capacità e la qualità dei servizi, con particolare attenzione ai passeggeri internazionali e alla gestione dei flussi”.

“Abbiamo voluto vedere direttamente il cantiere perché questo progetto sta entrando nella sua fase concreta – ha proseguito Brunini -. L'obiettivo è creare un terminal più moderno, efficiente e capace di gestire la crescita del traffico, rendendo allo stesso tempo più fluidi i percorsi dei passeggeri”.

“È un progetto che guarda al futuro di Malpensa e al ruolo che lo scalo può continuare a svolgere come porta internazionale di Milano e del territorio”, ha conluso l'ad di Sea.