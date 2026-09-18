Look TO Vip House a Torino apre la quinta suite

Alla vigilia delle attese Nitto Atp Finals 2026 a novembre, Look TO Vip House, il progetto di Giuliana Marsiaj nato nel 2019 dal recupero degli spazi dell’azienda di famiglia, annuncia l’apertura di Margherita, quinta stanza, una Junior Suite, della dimora di charme affacciata sull’elegante Piazza Vittorio Veneto a Torino.

La Junior Suite Margherita completa il percorso botanico di Look TO, insieme alle altre quattro stanze dedicate a un fiore diverso, Rosa, Narciso, Lillà e Giglio. Le antiche vetrate a cattedrale e le bow window valorizzano la particolare rotondità degli spazi e ne accentuano il carattere accogliente.

L’atmosfera, intima e personale, attraversa tutta Look TO, dove colori, materiali, oggetti e arredi raccontano un modo di abitare gli spazi fatto di memoria e contemporaneità: recuperare ciò che esisteva, trasformarlo e conservarne la memoria. Parquet originali, mobili di famiglia, oggetti raccolti durante i viaggi, arredi realizzati da artigiani, tessuti naturali e richiami alla natura convivono negli ambienti della dimora, dove la storia familiare diventa patrimonio da condividere, senza trasformarsi in nostalgia.

“Look TO nasce dal desiderio di condividere con gli ospiti una parte della nostra storia”, racconta Giuliana Marsiaj. “Anche Margherita nasce dallo stesso modo di guardare che ha guidato il recupero della casa fin dall’inizio: osservare ciò che esiste, valorizzarne il carattere e trasformarlo senza perderne la memoria. È un approccio che appartiene anche al mio lavoro di architetto paesaggista: imparare a leggere un luogo, le sue proporzioni, la luce, i colori e ciò che può ancora raccontare”.