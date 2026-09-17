Aeroporto dell’Umbria, si dimette il direttore generale Umberto Solimeno

Cambio ai vertici di Sase. Umberto Solimeno ha rassegnato le dimissioni per motivi personali dall’incarico di direttore generale della società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria.

Le dimissioni avranno effetto dal 2 novembre. Fino a quella data il manager continuerà a svolgere pienamente le proprie funzioni.

In una nota, Solimeno ringrazia Sase per “anni fantastici e indimenticabili”. “I traguardi raggiunti - continua il direttore generale -, ben oltre le aspettative iniziali, sono la più evidente dimostrazione della qualità del lavoro svolto da uno staff altamente specializzato ed efficiente”.

La società di gestione ha avviato il percorso di selezione della nuova figura direzionale, che erediterà l’incarico di Solimento. Il nuovo d.g. sarà chiamato ad accompagnare la prossima fase di sviluppo dell’Aeroporto dell’Umbria, in coerenza con il Piano Industriale e con gli obiettivi di sviluppo.