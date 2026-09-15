Flussi turistici in calo, ma presenze in aumento. È la fotografia ufficiale che Istat fa degli arrivi turistici nel nostro Paese nel secondo trimestre 2026. Da aprile a giugno, secondo il nostro istituto di statistica, gli arrivi sono calati dello 0,8% rispetto il 2025, ma le presenze sono aumentate del 3,9%.

La componente di turisti stranieri è del 61,6%, in crescita del 4,6%, mentre la clientela nazionale è cresciuta del 2,5%. Il mese di maggio ha visto la crescita maggiore, con un aumento del 6,4% dei turisti italiani e del 10,1% degli stranieri, ma il mese di giugno resta il più gettonato, concentrando il 44,1% delle presenze del trimestre. Il settore alberghiero ha registrato 27,6 milioni di arrivi e 77,6 milioni di presenze con una crescita del 2,4%. L’extralberghiero ha invece accolto 19,3 milioni di arrivi e 70,3 milioni di presenze, in crescita del 5,6% sul 2025. Il soggiorno medio è stato di 3,15 notti, poco più lungo per i turisti stranieri e leggermente inferiore per gli italiani.