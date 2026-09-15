Strategie per gli hotel, via all’evento Smartness On Tour

Si chiama Smartness On Tour l’evento a numero chiuso con cui Smartness, azienda italiana che sviluppa software e servizi basati su intelligenza artificiale e automazione per il settore hospitality, porterà a Roma il 22 settembre e a Milano il 24 settembre il suo programma di accelerazione dedicato alle strutture ricettive ad alto potenziale. L’obiettivo non è tanto attrarre nuovi ospiti, quanto intervenire su prezzi e canali di vendita per accrescere i risultati economici.

“Molte strutture ricettive - spiega Luca Rodella, ceo e co-founder di Smartness - sanno di avere margine di crescita, ma non sempre hanno internamente il tempo, i dati, le competenze o il budget necessari per trasformare quel potenziale in risultati”.

“Noi di Smartness - continua Rodella - abbiamo scelto di intervenire in modo diverso: non limitarci a fornire tecnologia, ma lavorare al fianco degli operatori mettendo insieme strategia, competenze e strumenti e condividendo parte del rischio d’impresa. Smartness On Tour nasce per portare questo approccio direttamente sul territorio”.

Per ciascuna tappa saranno selezionate 10 strutture, per un totale di 20 realtà, che lavoreranno fianco a fianco con Smartness sui propri numeri e sulle principali leve che possono incidere sulla redditività: prezzo, distribuzione, vendita diretta, dati e marketing.

L’obiettivo è partire dai dati delle singole strutture per individuare dove esistono margini di miglioramento e quali strategie utilizzare per accelerare la crescita.

Durante ogni tappa verrà analizzato un caso studio reale, ricostruendo situazione iniziale, dati di mercato, strategia adottata, leve attivate e risultati raggiunti.

A seguire, ciascuna delle dieci strutture selezionate effettuerà una sessione individuale di 30 minuti con un revenue manager Smartness, dedicata all’analisi di punti di forza, criticità e possibili aree di intervento.

I partecipanti riceveranno inoltre dati relativi al proprio mercato di riferimento, con indicatori come adr, stagionalità e peso delle Ota, da utilizzare come benchmark per confrontare le proprie performance con quelle della destinazione. Il modello di lavoro che verrà utilizzato durante Smartness On Tour è già stato applicato da Smartness a diverse strutture italiane. In alcuni casi il lavoro si è concentrato sulla revisione della strategia tariffaria, in altri sul peso dei canali intermediati, sulla vendita diretta, sulle attività marketing o sulla capacità di leggere correttamente la domanda della destinazione.

Tra le strutture che già si sono avvalse dei servizi Smartness l’Hotel Piccolo Pevero, in Costa Smeralda, che in un anno ha registrato un incremento del 51% del fatturato e del 24% dell’adr; La Favorita, a Cala Gonone, che ha aumentato il fatturato del 43% e le prenotazioni dirette del 61%; e Is Cheas, nell’Oristanese, che ha più che raddoppiato il fatturato, registrando anche una crescita delle prenotazioni dirette.

Per candidarsi basta andare sul sito di Smartness, nella sezione eventi.