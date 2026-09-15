MSC World Asia pronta al debutto

MSC World Asia ha completato nell’Atlantico le prove finali in mare e si prepara alla consegna, fissata per il 25 novembre. La nuova ammiraglia, 24ª unità della flotta MSC Crociere e quarta alimentata a Gnl, sarà battezzata il 28 novembre a Le Havre e partirà il 4 dicembre per il viaggio inaugurale.

Dal 6 dicembre opererà crociere settimanali nel Mediterraneo occidentale, con imbarchi da Genova, Civitavecchia e Messina e scali a La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

A bordo offrirà oltre 40 bar, lounge e ristoranti, spettacoli e aree per famiglie. Tra le novità figurano The Spiral @ Tree of Life, scivolo a secco di 81,3 metri lungo 12 ponti, e un drago di 12 metri firmato Balich Wonder Studio.

Costruita a Saint-Nazaire, dispone di alimentazione elettrica da terra e utilizza Gnl rinnovabile.