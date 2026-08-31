Per prolungare l’estate o approfittare dell’autunno per scoprire il Mediterraneo Msc Crociere propone quattro mini-itinerari di 4 e 5 notti tra Mediterraneo Occidentale, Grecia e Montenegro, in una stagione caratterizzata da temperature più miti e destinazioni meno affollate.

Le partenze sono concentrate tra ottobre e inizio novembre. A bordo di Msc Magnifica, da Genova, sono in programma crociere di 4 notti verso Marsiglia e Barcellona, con partenze il 17, 21 e 25 ottobre, e itinerari di 5 notti dal 29 ottobre e 3 novembre, con tappe a Marsiglia, Tarragona e Civitavecchia.

Nel Mediterraneo Orientale, invece, Msc Sinfonia partirà da Bari il 24 ottobre per 5 notti toccando il Pireo, Katakolon e Civitavecchia. Msc Orchestra, inoltre, salperà da Civitavecchia il 27 ottobre per 4 notti verso Catania, Corfù, Kotor e Bari.

Una proposta pensata per intercettare anche la domanda sempre più ampia di viaggi brevi e flessibili, sfruttando una stagione che consente ancora di vivere il mare e le città mediterranee in condizioni particolarmente favorevoli.