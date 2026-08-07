Adesso tocca ad Apollo

Storia finita. Apollo guiderà easyJet nelle prossime stagioni, dopo che Castlelake si è ritirato dalla gara. Ora sarà interessante capire come il fondo americano si muoverà sul mercato.

Stando agli analisti, Apollo spingerà per lo sviluppo anche di Holidays, divisione della linea aerea che si occupa dei pacchetti di viaggio.

Nelle battute finali di questa trattativa serrata è emersa ancora una volta la figura di Stelios Haji Ioannus, fondatore di easyket e azionista, la sua indicazione ha infatti convinto il cda del vettore.

La sede della compagnia rimarrà nel Regno Unito e non dovrebbero esserci modifiche ai certificati di operatore aereo.

I vertici di Apollo hanno fatto poi trapelare di non essere intenzionati a riduzioni di organico nei prossimi 12 mesi. Lo stesso fondo in passato investì in Aeromexico e Atlas Air.

Sul fronte del network internazionale sarà interessante capire se ci sarà la riconferma delle varie basi posizionate in Europa. Tra queste senza dubbio spicca Milano Malpensa, che si posiziona ai vertici continentali. Anche in casa Sea sono in attesa di capire se e quali sviluppi porterà questa acquisizione della low cost britannica.

Adesso attendiamo nelle prossime ore una dichiarazione di Michael O’Leary, che non mancherà di commentare l’operazione finanziaria.