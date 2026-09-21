Tempo di rifare la valigia al volo e spostarsi in auto da Perugia a Parma. Umberto Solimeno non ha atteso molto per cambiare casacca e nel giro di pochi giorni si è accasato nell’aeroporto Giuseppe Verdi con la carica di direttore generale.

Pochi giorni fa l’annuncio della sua uscita dalla Sase (guidata da Andrea Ragnetti) con una dichiarazione molto chiara, ma priva di alcuna polemica.

E dopo 48 ore in perfetto stile calcistico una nuova dichiarazione per confermare l’ingresso nella Sogeap di Parma : “L’ingresso nell’aeroporto di Parma rappresenta per me l’inizio di un nuovo e importante capitolo professionale. Entro in un’azienda dinamica con grandi ambizioni”, ha rimarcato Solimeno.

Proprio su questione ambizioni bisogna capire come il nuovo direttore generale riuscirà a portare nuovi operatori sullo scalo, visto che la vicinanza con il Marconi di Bologna potrebbe in qualche modo ostacolare la crescita del Verdi. Aeroporto che nel mese di luglio ha piazzato una crescita importante con oltre 27mila passeggeri movimentati.

Ora tocca a questo manager di buone esperienza andare alla caccia dei vettori low cost, gli unici che generano traffico. Ma serviranno investimenti importanti.