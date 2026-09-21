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Bando Green Tour, ulteriore proroga per le domande all’8 ottobre

Il Ministero del Turismo rilascia un avviso per comunicare una ulteriore proroga per il termine di presentazione delle domande per il bando Green Tour gestito da Invitalia: c’è ora tempo fino alle ore 17 dell’8 ottobre 2026.

Sono inoltre rimodulati i parametri di definizione della graduatoria di cui all’Allegato n. 1 dell’Avviso. Nello specifico i parametri 2 e 3 (che riguarda i punteggi massimi più accessibili). Inoltre, è stata aggiunta la possibilità, in aggiunta a quanto già previsto, di utilizzare i dati del bilancio consolidato di gruppo per la definizione dei parametri n. 4), n. 5), n. 6) e n. 7).

A partire dalle ore 16 del 21 settembre e sino alle ore 17.00 dell’8 ottobre 2026, le società, che hanno già presentato domanda di accesso alle agevolazioni, avranno facoltà di annullarla e ripresentarla tramite la procedura informatica, accessibile nella sezione dedicata del sito web di Invitalia.

Green Tour è l’incentivo che punta a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche con una dotazione complessiva di 109 milioni di euro.

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