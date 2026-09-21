Il tifone Dujuan si avvicina al Giappone, centinaia di voli cancellati

Il tifone Dujuan ha causato la cancellazione di almeno 275 voli in Giappone e ha fatto scattare allerte per precipitazioni potenzialmente da record, mentre la tempesta si avvicina a Tokyo. Il tifone, accompagnato da forti venti, ha anche portato alla chiusura anticipata, nella capitale, di una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, il Tokyo Game Show e ha causato interruzioni di corrente per migliaia di persone.

Japan Airlines per oggi e domani ha cancellato 120 voli nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ha cancellato 140 voli nazionali. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte.