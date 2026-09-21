A TTG Rimini torna la Borsa Turismo Terza Età

In Italia il 24% della popolazione è over 65, mentre in Europa è il 20%. I dati Istat certificano che il turismo senior in Italia vale 22 miliardi di euro. L’Istituto Oxford Economics ritiene che, entro il 2030, la capacità di spesa globale degli over 65, sarà di 5.500 miliardi di dollari. Per l’Organizzazione Mondiale del Turismo, entro il 2030, il 35% degli spostamenti turistici globali sarà di over 65 anni con una migliore capacità di spesa rispetto agli adulti tra i 40 ed i 50 anni. Numeri davvero interessanti per il segmento “silver” di cui si discuterà a TTG Travel Experience 2026 a Rimini durante la BTTE – Borsa Turismo Terza Età, giunta, ormai, alla sua 13esima edizione, un appuntamento dedicato esclusivamente al mercato turistico senior.

Grazie alla collaborazione TTG/IEG con la PromoNU, venerdì 16 ottobre, nel padiglione A6 di TTG, si svolgerà il workshop turistico BTTE con la partecipazione di 40 Buyer professionali (tra cui Associazioni Terza Età, Cral, Tour Operator e Agenzie di Viaggio), italiani ed esteri. Il workshop BTTE sarà preceduto – nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, presso la Sala Diotallevi 1, Hall Sud, alle ore 15.30 – dalla presentazione del progetto “Per una Carta dei Valori del Turismo Senior”, un convegno promosso da PromoNU e Scopritalia APS, in collaborazione con ANCeSCAO, AUSER, AICS, FICTUS ed altri esperti del settore.

Il mercato del turismo senior

La popolazione anziana è sempre più attiva, autonoma e desiderosa di viaggiare, cercando esperienze autentiche, sostenibili, sicure e stimolanti. A differenza di alcuni decenni fa il turismo senior non si limita più al classico soggiorno mare o montagna, ma si è fatto più ricco di destinazioni, contenuti, modi di viaggiare. Il viaggio come esperienza, sia per chi è interessato al benessere del corpo e dello spirito, sia per quanti viaggiano per conoscere località, persone, fare esperienze, rimanere coinvolti dalle comunità locali.

Oggi sono tanti gli anziani che fanno turismo attivo, outdoor, cicloturismo, viaggi culturali anche internazionali, turismo lento e cammini, crociere, alla scoperta di località, tradizioni (culturali, enogastronomiche), considerando nelle loro scelte importanti i fattori legati alla accessibilità, alla inclusività, alla sostenibilità e, anche, ai viaggi intergenerazionali.

Se, da un lato, quindi, il silver tourism ha un potenziale sostanziale di impatto economico e benefici sociali legati a questa fascia della popolazione, dall’altro non sono poche le sfide per quegli operatori che lavorano con questo segmento. In primis, salute e sicurezza sono preoccupazioni primarie per i viaggiatori over, che necessitano di certezze rispetto all’accesso a strutture mediche in loco, ad esempio. Oppure, è centrale il tema della mobilità e accessibilità per spazi e destinazioni (rampe, ascensori, opzioni di trasporto). Infine, l’assicurazione di viaggio svolge un ruolo primario nell’offerta e il settore deve saper offrire opzioni a costi accessibili senza compromettere la qualità della copertura. Tutti temi pronti a essere messi sul tavolo durante la Borsa del Turismo Terza Età a TTG 2026.