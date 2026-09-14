Alla fine vince sempre lui. Michael O'Leary anche questa volta è riuscito a superare diffidenze e voti contrari e ora può mettersi in tasca il prossimo accordo per il super bonus aziendale (153 milioni a raggiungimento di una serie di obiettivi).

L'assemblea dei soci di Ryanair si è divisa come in passato (il 40% ha votato contro), ma la maggioranza si è espressa a favore per concedere un bonus stellare a questo manager che, tra battute e operazioni azzardate, è sempre riuscito a mettere il muso di Ryanair davanti a tutti.

Anche nei momenti di crisi del vettore, legati a circostanze economiche o geopolitiche, ha mantenuto sangue freddo cercando vie di uscita, in alcuni casi geniali.

Per questo, malgrado non goda delle simpatie di molti soci, anche in questo 2026 ha segnato il punto decisivo a suo favore. Magari con un mezzo sorriso e la sua classica scrollata di spalle. Può non piacere, ma O'Leary rimane un vincente.