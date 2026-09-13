Royal Caribbean: varata ufficialmente la Hero of the Seas

Hero of the Seas, la nuova nave della Icon Class di Royal Caribbean, ha toccato ufficialmente l’acqua per la prima volta. Questo traguardo, raggiunto nel cantiere navale Meyer Turku a Turku, in Finlandia, segna l’inizio dell’ultima fase della realizzazione di una nuova proposta di vacanza per famiglie in vista del suo debutto a Miami ad agosto del 2027.

Nell’ambito della cerimonia di varo, il bacino di carenaggio della nave è stato riempito con oltre 340 milioni di litri d’acqua nel corso della notte, prima del trasferimento di Hero al molo di allestimento, dove l’iter di costruzione proseguirà nel corso del prossimo anno.

Hero of the Seas rappresenta l’ultima evoluzione della linea Icon Class; all’interno degli otto quartieri gli ospiti hanno a disposizione nove piscine, 28 punti ristoro – tra cui il nuovissimo Orleans Parrish Supper Club – e una vasta gamma di sistemazioni, tra cui la Ultimate Family Treehouse, sviluppata su tre livelli. Hero sarà impiegata in itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, e ogni crociera farà tappa a Perfect Day CocoCay, la destinazione di Royal Caribbean alle Bahamas.