TTG Agenzie - L’aggiornamento e l’approfondimento per le agenzie di viaggi nelle Arene TTG e InOut

Da sempre al fianco degli agenti di viaggi, TTG Travel Experience offre come ogni anno un ricco calendario di speech e di talk dedicati al mondo della distribuzione. Trend di consumo, tecnologie innovative, nuove specializzazioni: sono solo alcuni dei temi affrontati .
Ecco una selezione degli eventi focalizzati sulla distribuzione turistica all’interno del vasto programma generale dedicato ai comparti travel e hospitality che si terranno nelle arene di TTG Travel Experience e InOut dal 14 al 16 ottobre 2026
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
Global Village Arena, ore 11:00
L’agenzia di viaggi aumentata: Come usare digitale e intelligenza artificiale per lavorare meglio, comunicare di più e vendere con più efficacia
Relatori:
Raffaello Luly - Esperto di comunicazione digitale e founder di Semplicissimo
Book&Go Arena, ore 11:00
Superare il turismo del selfie. Ovvero, come passare dalla condivisione rapida dell’immagine alla comprensione dei luoghi, restituendo significato al viaggio
Speaker:
Elena dell’Agnese - professoressa ordinaria di geografia - presidente Associazione Geografi Italiani AGeI
Italy Arena, ore 12:10
Il mondo che esiste. La Geopolitica come strumento per rilanciare agenzie di viaggi e tour operator
Marco Valigi - Docente Universitario/Consulente strategico
Global Village Arena, ore 12:10
Non Solo Pride: il turismo LGBTQ+ disegna nuovi spazi per abitare la realtà. La trasformazione da nicchia di mercato a cornice strategica
Giuseppe Giulio - Display Marketing & International Business Relations Gay.it
Book&Go Arena, ore 13:00
La libertà oltre la paura. Il viaggio più difficile di un travel influencer
Nick Pescetto
InOut Arena, ore 13:20
From Hospitality to Humanity. Nuove esperienze di accoglienza per un ospite che torna ad esistere: il progetto Terme Culturali
Nazarena Capellaro - Project manager Terme Culturali Fondazione Pistoletto Cittadellarte
Armona Pistoletto - Co-founder Fondazione Pistoletto e Coordinatrice Terme Culturali
Global Village Arena, ore 13:20
Ristoranti italiani all’estero: agenzie oltreconfine del turismo nazionale. Quando l’esistenza di una destinazione si rafforza attraverso il food
Speaker: Pina Costa - Direttore Area Marketing e Sviluppo Servizi per Imprese e Istituzioni
Gobal Village Arena, ore 14:30
Il Travel Manager esiste, e non è mai stato così complesso. Ruolo, identità e futuro di una professione che cambia pelle
Rosemarie Caglia - Amministratore Delegato di Travel for Business
Diego Pedrani - Senior Director, Account Management, Expedia Group B2B
Giulia Bertolini - Travel e Fleet Manager - CFT SPA
Global Village Arena, ore 15:40
Esiste un turismo davvero per tutti? L’ospitalità inclusiva come spazio di relazione autentica: un valore per ospiti, collaboratori e territori
Speaker
Alex Toselli - Presidente di Albergo Etico
Marta Grelli - Amministratrice delegata di Travelin
Graziano Debellini - Presidente TH Resorts
Nicola Corti - Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE
Italy Arena, ore 16:50
Stay to Exist. Long Stay, Digital Nomads e Silver Tourism: numeri e politiche per trasformare i turisti di lungo termine in cittadini di breve termine
Speaker: Secondina Ravera - Presidente e CEO Destination Italia Group
Stefano Locatelli
Gianluca Caramanna - Ministero del Turismo - Consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali
Giulio Lattanzi
Alberto Mattei - Presidente Associazione Italiana Nomadi Digitali
Book&Go Arena, ore 17:10
La longevità che fa bene al turismo. Coltivare il “travelspan”
Book&Go Arena
Michele Rombaldoni - Ceo Datagest
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
Italy Arena, ore 11:00
Fare turismo al tempo del Climate Change. Cambiare luoghi, cambiare modi, connettersi con il paesaggio che cambia per continuare ad esistere
Stefano Landi - Presidente di SL&A Turismo e Territorio
Simone Togni - Vicepresidente di Elettricità Futura
Katiuscia Eroe - Responsabile energia Legambiente
Karin Venneri - Vice Presidente Associazione Startup Turismo
Elena Di Raco - Responsabile Ufficio Studi e Statistiche ENIT
Matteo Mazzarano - Assistant Professor
Esiste ancora una narrazione efficace per convincere i viaggiatori? Come rendersi credibili nel tempo dell’IA e della multicanalità
Matteo Pennacchi
Main Arena, ore 13:00
L’estate sta finendo? Esistono nuovi modelli di viaggio: le prospettive per il futuro dall’Osservatorio Confturismo - SWG
Italy Arena, ore 14:30
Esistere nelle tempeste perfette. Come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della “Permacrisi”
Speaker: Letizia Strambi - Ufficio stampa FIAVET
Massimo Formichella - Responsabile Trade, Charter e Gruppi presso la Direzione Sales di Trenitalia.
Danilo Curzi - CEO & CO-FOUNDER IDEE PER VIAGGIARE
Mauro Colatei - Legale Rappresentante di Aspevi Roma S.r.l.
Tommaso Fumelli - VP Italy Sales - Ita Airways
Main Arena, ore 15:30
TTG STAR AWARDS 2026
L’Italia si vende da sola? Dalla reputazione alla costruzione e distribuzione del prodotto Italia: modelli a confronto tra digitale, distribuzione e relazioni umane
Global Village Arena, ore 16:50
Le agenzie di viaggi al centro del mercato: cos’erano, cosa sono e cosa saranno. Prospettive, opportunità, pericoli
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Governare la transizione verso un turismo di valore: l’esistenza dei territori tra sostenibilità, cultura e coesione europea
Speaker: Peppino De Rose Docente Universitario - Economista esperto in Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nupc - DPCoe
Alfonso Morvillo - Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Regione Basilicata
Antonia Gravagnuolo - Italian Touring Club
Giulio Maggiore - Full Professor, University of Rome “Unitelma Sapienza”
Mara Manente - Touring Club Italiano
Pio Grollo - President of studioTREND
Marcella De Martino - Research Director
Fabrizio Antolini - National Tourism Observatory
InOut Arena, ore 11:00
Da banconista a travel designer, da promotore a experience curator: ecco i lavori che i giovani vogliono fare nel turismo
Il mercato turistico cinese esiste ma è cambiato. Le nuove aspettative dei viaggiatori e le nuove opportunità per l’hospitality
Speaker: Luca Qiu -China Advisor e CEO di Value China
Remo Vangelista