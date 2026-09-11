TTG Agenzie - L’aggiornamento e l’approfondimento per le agenzie di viaggi nelle Arene TTG e InOut

Da sempre al fianco degli agenti di viaggi, TTG Travel Experience offre come ogni anno un ricco calendario di speech e di talk dedicati al mondo della distribuzione. Trend di consumo, tecnologie innovative, nuove specializzazioni: sono solo alcuni dei temi affrontati .

Ecco una selezione degli eventi focalizzati sulla distribuzione turistica all’interno del vasto programma generale dedicato ai comparti travel e hospitality che si terranno nelle arene di TTG Travel Experience e InOut dal 14 al 16 ottobre 2026

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Global Village Arena, ore 11:00

L’agenzia di viaggi aumentata: Come usare digitale e intelligenza artificiale per lavorare meglio, comunicare di più e vendere con più efficacia

Relatori:

Raffaello Luly - Esperto di comunicazione digitale e founder di Semplicissimo

Book&Go Arena, ore 11:00

Superare il turismo del selfie. Ovvero, come passare dalla condivisione rapida dell’immagine alla comprensione dei luoghi, restituendo significato al viaggio

Speaker:

Elena dell’Agnese - professoressa ordinaria di geografia - presidente Associazione Geografi Italiani AGeI

Italy Arena, ore 12:10

Il mondo che esiste. La Geopolitica come strumento per rilanciare agenzie di viaggi e tour operator

Speaker:

Marco Valigi - Docente Universitario/Consulente strategico

Global Village Arena, ore 12:10

Non Solo Pride: il turismo LGBTQ+ disegna nuovi spazi per abitare la realtà. La trasformazione da nicchia di mercato a cornice strategica

Speaker:

Giuseppe Giulio - Display Marketing & International Business Relations Gay.it

Book&Go Arena, ore 13:00

La libertà oltre la paura. Il viaggio più difficile di un travel influencer

Speaker:

Nick Pescetto

InOut Arena, ore 13:20

From Hospitality to Humanity. Nuove esperienze di accoglienza per un ospite che torna ad esistere: il progetto Terme Culturali

Speaker:

Nazarena Capellaro - Project manager Terme Culturali Fondazione Pistoletto Cittadellarte

Armona Pistoletto - Co-founder Fondazione Pistoletto e Coordinatrice Terme Culturali

Global Village Arena, ore 13:20

Ristoranti italiani all’estero: agenzie oltreconfine del turismo nazionale. Quando l’esistenza di una destinazione si rafforza attraverso il food

Speaker: Pina Costa - Direttore Area Marketing e Sviluppo Servizi per Imprese e Istituzioni

Gobal Village Arena, ore 14:30

Il Travel Manager esiste, e non è mai stato così complesso. Ruolo, identità e futuro di una professione che cambia pelle

Speaker:

Rosemarie Caglia - Amministratore Delegato di Travel for Business

Diego Pedrani - Senior Director, Account Management, Expedia Group B2B

Giulia Bertolini - Travel e Fleet Manager - CFT SPA

Global Village Arena, ore 15:40

Esiste un turismo davvero per tutti? L’ospitalità inclusiva come spazio di relazione autentica: un valore per ospiti, collaboratori e territori

Speaker

Alex Toselli - Presidente di Albergo Etico

Marta Grelli - Amministratrice delegata di Travelin

Graziano Debellini - Presidente TH Resorts

Nicola Corti - Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE

Italy Arena, ore 16:50

Stay to Exist. Long Stay, Digital Nomads e Silver Tourism: numeri e politiche per trasformare i turisti di lungo termine in cittadini di breve termine

Speaker: Secondina Ravera - Presidente e CEO Destination Italia Group

Stefano Locatelli

Gianluca Caramanna - Ministero del Turismo - Consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali

Giulio Lattanzi

Alberto Mattei - Presidente Associazione Italiana Nomadi Digitali

Book&Go Arena, ore 17:10

La longevità che fa bene al turismo. Coltivare il “travelspan”

Book&Go Arena

Michele Rombaldoni - Ceo Datagest

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Italy Arena, ore 11:00

Fare turismo al tempo del Climate Change. Cambiare luoghi, cambiare modi, connettersi con il paesaggio che cambia per continuare ad esistere

Speaker:

Stefano Landi - Presidente di SL&A Turismo e Territorio

Simone Togni - Vicepresidente di Elettricità Futura

Katiuscia Eroe - Responsabile energia Legambiente

Karin Venneri - Vice Presidente Associazione Startup Turismo

Elena Di Raco - Responsabile Ufficio Studi e Statistiche ENIT

Matteo Mazzarano - Assistant Professor

Global Village Arena, ore 11:00

Esiste ancora una narrazione efficace per convincere i viaggiatori? Come rendersi credibili nel tempo dell’IA e della multicanalità

Speaker:

Nick Pescetto

Matteo Pennacchi

Main Arena, ore 13:00

L’estate sta finendo? Esistono nuovi modelli di viaggio: le prospettive per il futuro dall’Osservatorio Confturismo - SWG

Italy Arena, ore 14:30

Esistere nelle tempeste perfette. Come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della “Permacrisi”

Speaker: Letizia Strambi - Ufficio stampa FIAVET

Gianluca Caramanna - Ministero del Turismo - Consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali

Massimo Formichella - Responsabile Trade, Charter e Gruppi presso la Direzione Sales di Trenitalia.

Danilo Curzi - CEO & CO-FOUNDER IDEE PER VIAGGIARE

Mauro Colatei - Legale Rappresentante di Aspevi Roma S.r.l.

Tommaso Fumelli - VP Italy Sales - Ita Airways

Main Arena, ore 15:30

TTG STAR AWARDS 2026

Global Village Arena, ore 15:40

L’Italia si vende da sola? Dalla reputazione alla costruzione e distribuzione del prodotto Italia: modelli a confronto tra digitale, distribuzione e relazioni umane

Global Village Arena, ore 16:50

Le agenzie di viaggi al centro del mercato: cos’erano, cosa sono e cosa saranno. Prospettive, opportunità, pericoli

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Italy Arena, ore 11:00

Governare la transizione verso un turismo di valore: l’esistenza dei territori tra sostenibilità, cultura e coesione europea

Speaker: Peppino De Rose Docente Universitario - Economista esperto in Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nupc - DPCoe

Alfonso Morvillo - Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Regione Basilicata

Antonia Gravagnuolo - Italian Touring Club

Giulio Maggiore - Full Professor, University of Rome “Unitelma Sapienza”

Mara Manente - Touring Club Italiano

Pio Grollo - President of studioTREND

Marcella De Martino - Research Director

Fabrizio Antolini - National Tourism Observatory

InOut Arena, ore 11:00

Da banconista a travel designer, da promotore a experience curator: ecco i lavori che i giovani vogliono fare nel turismo

Global Village Arena, ore 12:10

Il mercato turistico cinese esiste ma è cambiato. Le nuove aspettative dei viaggiatori e le nuove opportunità per l’hospitality

Speaker: Luca Qiu -China Advisor e CEO di Value China