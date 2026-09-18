Direttore TTG Italia
L’onda lunga e nera del prezzo del fuel inizia a preoccupare. Solo pochi giorni fa Air Baltic ha reso noto di aver richiesto l’ingresso in Chapter 11, perché, malgrado un andamento abbastanza in linea del traffico, ha dovuto fare i conti con l’innalzamento del prezzo del cherosene.
Adesso solo poche ore fa è stato ufficializzato un intervento del Governo canadese per sostenere Air Transat, compagnia che deve contrastare l’aumento delle spese e si appresta a incassare così un assegno che dovrebbe ridare fiato alle casse.
In questo caso il vettore canadese sta inoltre pagando in modo salato il crollo delle entrate sulla direttrice Canada-Cuba.
Così il provvedimento del Governo canadese vuole fare la sua parte nel mantenere attivo il mercato del trasporto aereo. Per la linea aerea è prevista un’immissione nei conti di 250 milioni di dollari canadesi. Secondo la stampa internazionale lo stop ai voli verso le città cubane ha causato perdite superiori a 100 milioni di dollari. Insomma, in questo caso non è solo causa il prezzo del carburante ma anche destinazioni in picchiata. Per il trasporto aereo si prospetta una fine ‘26 decisamente complicata.
Alla fine vince sempre lui. Michael O'Leary anche questa volta è riuscito a superare diffidenze e voti contrari e ora può mettersi in tasca il prossimo...
Mestiere difficile, dove le variabili sono troppe e servono investimenti costanti. Non parliamo delle società di calcio, ma delle compagnie aeree. Soprattutto...
A più riprese si sono spaventate, per poi ricredersi pochi giorni dopo. Le compagnie aeree vivono ormai con il terrore che il fuel possa aumentare pesantemente....