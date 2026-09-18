L’onda lunga e nera del prezzo del fuel inizia a preoccupare. Solo pochi giorni fa Air Baltic ha reso noto di aver richiesto l’ingresso in Chapter 11, perché, malgrado un andamento abbastanza in linea del traffico, ha dovuto fare i conti con l’innalzamento del prezzo del cherosene.

Adesso solo poche ore fa è stato ufficializzato un intervento del Governo canadese per sostenere Air Transat, compagnia che deve contrastare l’aumento delle spese e si appresta a incassare così un assegno che dovrebbe ridare fiato alle casse.

In questo caso il vettore canadese sta inoltre pagando in modo salato il crollo delle entrate sulla direttrice Canada-Cuba.

Così il provvedimento del Governo canadese vuole fare la sua parte nel mantenere attivo il mercato del trasporto aereo. Per la linea aerea è prevista un’immissione nei conti di 250 milioni di dollari canadesi. Secondo la stampa internazionale lo stop ai voli verso le città cubane ha causato perdite superiori a 100 milioni di dollari. Insomma, in questo caso non è solo causa il prezzo del carburante ma anche destinazioni in picchiata. Per il trasporto aereo si prospetta una fine ‘26 decisamente complicata.