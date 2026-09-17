Fioccano riconoscimenti per l’ospitalità high level italiana. Sono, infatti, 6 gli alberghi della Penisola che rientrano nei 50 migliori hotel del mondo della classifica The 50 Best, arrivata alla sua quarta edizione.

Se la vetta della classifica è appannaggio dell’Asia, con il Rosewood Hong Kong che riconferma la 1° posizione, seguito in seconda piazza dal Capella Bangkok e in terza dal Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, l’Italia conquista un posto in top ten, con Passalacqua sul Lago di Como che si guadagna il 5° posto e il titolo di Best hotel in Europa.

L'Europa guida la classifica 2026 con 21 strutture incluse tra The 50 Best Hotels, diventando così il continente maggiormente rappresentato nella lista di quest'anno. Italia e Francia sono presenti con sei strutture ciascuna, mentre il Regno Unito ne conta quattro. Per quel che riguarda Austria, Grecia, Monaco, Svizzera e Turchia, ciascuno di questi Paesi presenta un hotel in classifica.

Oltre a Passalacqua, l’Italia vede in lista il Four Seasons Firenze al 12° posto, Casa Maria Luigia al 18°, Bulgari Roma al 32°. E ancora, Portrait Milano al numero 39 e San Domenico Palace a Taormina al numero 50.

Passalacqua si aggiudica anche il premio come Best Boutique Hotel Award per il terzo anno consecutivo, mentre Casa Maria Luigia viene premiata anche con il Lavazza Highest New Entry Award.