Ha riaperto in anticipo rispetto al previsto l’aeroporto Fontanarossa di Catania, ritornato operativo ieri sera alle 19,30 dopo che si disposta la chiusura fino alle 22 a causa dell’attività vulcanica dell’Etna. A comunicarlo è stata la Sac, la società di gestione dello scalo, che ha disposto la riapertura dei settori C1 e B3 dopo il passaggio dello stato di allerta vulcanica da rosso ad arancione.

I voli in partenza e in arrivo sono stati ripristinati con effetto immediato. La società invita tuttavia i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Intanto dai crateri sommitali dell’Etna continua l’emissione di cenere, ma in maniera più debole. L’attività in corso ha fatto emettere dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania un nuovo avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), che è diminuito da rosso ad arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro.