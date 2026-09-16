Air France: nuova lounge al New Terminal One del JFK di New Jork

Air France è pronta a trasferire tutti i suoi voli sull’aeroporto JFK di New York al New Terminal One. Lo spostamento, che avverrà il prossimo anno, coinviderà con l’inaugurazione di una nuova lounge di oltre 2.700 metri quadrati, la più grande del proprio network internazionale.

Autentica vetrina dell’arte di viaggiare alla francese, questo spazio d’eccezione accoglierà i clienti La Première e Business, i soci Flying Blue Elite Plus e i viaggiatori aventi diritto in partenza con KLM e con le compagnie aeree partner di SkyTeam.

Progettata dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia di design MARKS Brandimage, la lounge si svilupperà su due livelli e offrirà più di 400 posti a sedere. I viaggiatori avranno a disposizione aree di ristorazione dedicate alla gastronomia francese e un bar con una selezione di vini e champagne francesi. Saranno inoltre presenti spazi dedicati ai trattamenti di bellezza, al relax e al lavoro. Un’area esclusiva sarà riservata ai soci Flying Blue Ultimate.

Grazie a questa nuova lounge, i clienti La Première potranno beneficiare di un’esperienza aeroportuale fluida e personalizzata, dall’arrivo al New Terminal One del JFK fino all’imbarco. All’interno della lounge avranno accesso a un’area esclusiva, con una proposta gastronomica appositamente ideata per loro da un rinomato chef francese. L’esperienza nella lounge sarà completata dal percorso d’eccellenza offerto ai passeggeri nel New Terminal One, caratterizzato da tecnologie all’avanguardia, negozi e ristoranti di livello internazionale e servizi moderni.