A Dubai qualcosa si muove. O, per lo meno, lo fa Air France. La compagnia ha infatti appena riavviato i collegamenti sull’Emirato e su Riyadh.

I voli erano stati cancellati, come per le altre compagnie, allo scoppio della crisi del Golfo. Molti vettori non hanno ancora riavviato i collegamenti, ma ora Air France ha deciso di riprendere le operazioni.

Il vettore, come riporta preferente.com, assicura ai suoi clienti di monitorare costantemente la situazione nella regione, lasciando intendere che potrebbero verificarsi delle interruzioni.

La notizia è stata accolta ovviamente con deciso favore da parte dell’aeroporto di Dubai. Paul Griffiths, ceo di Dubai Airports, ha commentato: “Air France è tornata, e questa è un’ottima notizia. Il numero di passeggeri è significativo”.