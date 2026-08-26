Spagna, turismo in aumento: Italia terza per numero di passeggeri

Sono stati 67,02 milioni i passeggeri aerei internazionali accolti della Spagna da gennaio a luglio 2026. Una cifra che, secondo quanto riportato dalle statistiche di Turespaña, rappresenta un incremento di 5,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a 3,3 milioni di arrivi di passeggeri in più. Occorre comunque precisare, come scrive TravelDailyNews, che le statistiche di Turespaña includono sia i non residenti che i residenti nel Paese che utilizzano voli internazionali. Ragion per cui i termini ‘passeggero aereo internazionale’ e ‘turista internazionale’ non coincidono.

Le compagnie aeree low cost hanno trasportato 40,61 milioni di passeggeri aerei internazionali tra gennaio e luglio, pari al 60,6% del totale e con un incremento del 7,2% su base annua. Dei circa 3,3 milioni di passeggeri aggiuntivi circa 2,7 milioni sono stati trasportati da compagnie aeree low-cost.

Il Regno Unito si è confermato il principale mercato internazionale, con 14,52 milioni di arrivi tra gennaio e luglio, uno share del 21,7% sul totale e un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. La Germania si è classificata al secondo posto, con 8,47 milioni di passeggeri e una quota del 12,6%-. Terza l’Italia, che ha fatto registrare 6,85 milioni di passeggeri, in crescita del 7,1%, seguita dalla Francia con 4,89 milioni e un aumento del 2,1%. Gli arrivi dai Paesi Bassi hanno invece raggiunto i 3,05 milioni, in calo dello 0,3% sull’analogo periodo del 2025.