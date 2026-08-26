Tifone Saudel, dopo il Giappone l’allerta si sposta su Taiwan

Il tifone Saudel continua la sua corsa, anche se poco per volta sta perdendo di intensità. Dopo aver attraversato la prefettura di Okinawa, in Giappone, con danni relativamente limitati, si sta spostando verso Ovest sul Mar Cinese Orientale e l’Agenzia meteorologica giapponese prevede che colpirà la costa della provincia cinese sudorientale di Fujan tra la tarda serata di domani e le prime ore del 28 agosto. A causa del forte maltempo, con raffiche anche di 160 km all’ora e forti piogge, Ana e Japan Airlines sono state costrette a cancellare un totale di 279 voli per Okinawa. Il tifone ha anche causato interruzioni di corrente in oltre 30mila abitazioni nella prefettura di Kagoshima.

Ora l’allerta si sposta a Taiwan, dove il tifone dovrebbe arrivare nelle prime ore di domani: Fortunatamente, secondo quanto affermato dal meteorologo della CWA - l’Agenzia meteorologica di Taiwan - Lin Po-tung, si è indebolito e si prevede che si indebolirà ulteriormente avvicinandosi a Taiwan a causa di condizioni atmosferiche e oceaniche sfavorevoli. Si prevede che la tempesta raggiungerà il punto di massima vicinanza a Taiwan tra giovedì e venerdì, ha aggiunto Lin.

CWA prevede forti piogge localizzate nella parte centrale e meridionale di Taiwan, con le aree meridionali a rischio di precipitazioni intense, ma di breve durata.