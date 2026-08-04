Non è più un sussurro di mercato, ma una trattativa in fase avanzata. Se Alpitour nel giro di poco tempo metterà mani e piedi dentro Ávoris, alzerà il suo livello ulteriormente assumendo un profilo internazionale. Una linea che Giovanni Tamburi ha deciso di intraprendere qualche tempo fa, in linea con il management del gruppo di via Lugaro.

L’apertura di un nuovo mercato potrebbe consentire alla società guidata da Gabriele Burgio di incrementare il suo valore e a quel punto dovranno per forza cambiare certe valutazioni.

Così una certa parte del mercato finanziario guarderà Alpitour in modo diverso. Come più volte sottolineato da tanti protagonisti di questo comparto, il mondo della finanza non è mai troppo “vicino” al segmento turistico. Questo perché viene visto come un’attività artigianale. In questo caso è però abbastanza chiara la distanza tra Alpitour (industria) e il resto del settore. A volte gioca “un campionato” diverso.