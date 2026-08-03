Ferryscanner: le prenotazioni dei traghetti sempre più last minute

Il traghetto si prenota last minute. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta da Ferryscanner, secondo cui il 49% delle prenotazioni effettuate dagli italiani riguardano una partenza prevista entro la settimana successiva.
Sempre scondo l’indagine - che ha preso in considerazione oltre 1600 tratte domestiche - il 27% delle prenotazioni viene effettuato entro 24 ore dalla partenza, il 39% entro tre giorni e il 56% entro dieci giorni.
Contrariamente a quanto si possa pensare, alle prenotazioni sottodata non corrispondono necessariamente tariffe più elevate. La prima tratta acquistata entro 24 ore dalla partenza costa in media 14 euro a persona, contro i 22,50 euro delle prenotazioni effettuate con 31-60 giorni di anticipo.
Il giorno dell’acquisto può incidere sul costo del viaggio. Il mercoledì registra le tariffe mede più basse. Seguono tra i giorni più convenienti il lunedì e il martedì.
Il sabato è invece il giorno più caro, con una media di circa il 23% in più rispetto al mercoledì.
Remo Vangelista