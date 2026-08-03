Mitur: 804 nuove guide turistiche, in arrivo le tessere di riconoscimento

Si è concluso l’iter del primo esame nazionale per guide turistiche e il Ministero del Turismo ne ha ufficializzate nel fine settimana 804. Per 455 candidati si sono già concluse positivamente le verifiche amministrative ai fini dell’abilitazione e sono in corso in questi giorni le attività di certificazione e di immissione sul mercato.

“Siamo orgogliosi - ha commentato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi - di presentare una promessa mantenuta che conferma l’impegno del Governo Meloni e del nostro Ministero nel voler valorizzare, come mai prima d’ora, il ruolo della guida turistica”.

È stata inoltre presentata la nuova tessera di riconoscimento ufficiale, realizzata insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato ‘Card’ plastificata, che integra le più avanzate tecnologie anticontraffazione. Per poter ottenere il tesserino, le guide dovranno iscriversi nell’apposito Elenco Nazionale delle Guide Turistiche e, a partire dal 26 agosto prossimo, potranno ottenere il nuovo documento, accedendo alla piattaforma del Mitur.