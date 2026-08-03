Wizz Air, nuove basi a Palermo e in Kosovo

Wizz Air continua a scommettere sul Sud Italia. Sabato 1° agosto la low cost ha inaugurato una nuova base a Palermo.

Dallo scalo siciliano il vettore opera già voli da e verso Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Torino, Roma Fiumicino e Pisa.

Con l’apertura della base Wizz Air ha provveduto a posizionare nell’hub due A321neo e ad avviare un nuovo programma di collegamenti nazionali e internazionali, che include rotte verso: Torino, operata tutti i giorni e poi due volte al giorno dal 14 settembre; Milano Malpensa, due volte al giorno; Bologna, 11 frequenze settimanali; Venezia, operata con 10 frequenze settimanali; Tel Aviv, operata ogni lunedì, mercoledì e sabato; Sharm el-Sheikh, operata ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica.

“Palermo non è semplicemente una nuova base all’interno del nostro network - spiega Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air -, è un territorio nel quale abbiamo scelto di investire con convinzione, costruendo una presenza stabile, radicata e destinata a crescere nel tempo”.

Parallelamente allo sviluppo in Italia, la low cost porta avanti anche i suoi piani di espansione all’estero. Nelle scorse ore il vettore ha annunciato infatti l’apertura di una nuova base in Kosovo, a Pristina, il prossimo novembre. Dallo scalo Wizz Air offre attualmente collegamenti verso Milano Malpensa e Roma Fiumicino.