Al via le iscrizioni alla 19ª edizione del Master in Five Stars Hotel Management

Sono aperte le iscrizioni alla diciannovesima edizione del Master in Five Stars Hotel Management, firmato Hotel Business School by Forte Village in collaborazione con LUISS Business School. Il percorso formativo, classificato 1° in Italia e 5° al mondo da Eduniversal, prenderà il via a febbraio 2027 e avrà una durata complessiva di 10 mesi, articolati in 5 mesi in aula, con lezioni frontali interamente in inglese, e 5 mesi di stage presso prestigiose strutture alberghiere in Italia e all’estero.

Il programma spazia da General Management e Hospitality Management a moduli di Soft Skills, con focus su temi chiave come Revenue Management, Digital Marketing e AI, Sustainability e MICE. Tra i plus, i Business Game sviluppati con università americane e uno scambio con The International Butler Academy.

Gli studenti alloggiano on campus a Forte Village, con accesso alle attività del Resort. Il placement registrato nelle scorse edizioni è del 100%.

Candidature con borsa di studio entro il 30 settembre.

Info: info@hotelbusinesschool.com