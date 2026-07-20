Nonostante lo scenario, è un anno “col vento in poppa” per il Gruppo MSC. Lo riferisce Leonardo Massa, vice president South Europe MSC Crociere, intercettato da TTG a margine di un evento a Milano.

La proposta d’alta gamma di Explora Journeys regala soddisfazioni e il brand aggiungerà quattro nuove navi entro il 2028. Una è in procinto di salpare: “L’arrivo in flotta di Explora III è un’emozione forte, a cui seguiranno altre tre navi nei prossimi due anni”, afferma il manager.

Una volta battezzata a Barcellona, il prossimo 1° agosto, la nave effettuerà una prima crociera di sette notti nel Mediterraneo iberico, dal 3 al 10 agosto, e si posizionerà per la rimanente parte dell’estate in Nord Europa. Da lì andrà ai Caraibi, prima di debuttare nella summer 2027 in Alaska.

I piani per Msc Crociere

Se da una parte il progetto Explora Journeys continua a catalizzare l’attenzione del Gruppo, dall’altra si guarda a dicembre, quando arriverà nella flotta di MSC Crociere la nuova ammiraglia World Asia.

I piani del gruppo MSC nella divisione crocieristica continuano a seguire regolarmente la tabella di marcia, puntando allo sviluppo parallelo del brand luxury e del brand contemporary: “Guardiamo al futuro con ottimismo”, conclude Massa.