Si stanno scontrando per una quota di minoranza (44,9%). Ma il vero interesse è legato a quella parte di network Tap che garantisce una redditività interessante, come le rotte per il Brasile e paesi di lingua portoghgese. La privatizzazione della compagnia aerea di Lisbona vede in campo Lufthansa e Air France-Klm.

Da tempo i due vettori stanno studiando il dossier Tap ed ora è arrivato il momento di fare la giocata finale.

I francesi vogliono prendere quote di mercato al più presto, perché i tedeschi nel corso degli anni, prima con Swiss, Austrian e Brussels e ora con Ita, hanno setacciato il mercato in modo sistematico.

L’hub di Fiumicino, che ora performa come previsto, sarà senza dubbio la rampa di lancio LH per le prossime stagioni e Air France non vuole stare a guardare. Per questo confida di riuscire a mettere le mani su una parte dell’azionariato di Tap Air Portugal, giusto per fare capire a Francoforte che non possono dominare su tutte le piazze europee.

Il Governo portoghese ha lasciato intendere che le prime offerte sono equivalenti ed ora entro fine luglio bisogna arrivare alla conta finale con l’offerta vincolante.

Intanto, per non sbagliare, Lufthansa Technick ha iniziato la costruzione di un centro di manutenzione nel nord del Portogallo. Air France avvisata...