Tutti i piloti Air India saranno sottoposti a test sostanze psicoattive

Air India sottoporrà tutti i suoi piloti ai test sulle sostanze psicoattive. Lo affermano diversi media indiani e internazionali citando un documento della compagnia aerea. Secondo questi media, i test “saranno obbligatori” e dovrebbero iniziare dal 14 agosto. La decisione sembra arrivi, dopo l’incidente dello scorso 4 agosto in cui un Airbus A320 di Air India avrebbe perso circa 90 metri di quota durante un volo, e dopo che uno dei piloti della compagnia aerea sarebbe recentemente risultato positivo alla marijuana. Le regole attuali prevedono che le compagnie aeree sottopongano ogni anno a test casuali per le sostanze psicoattive almeno il 10% dei propri equipaggi.