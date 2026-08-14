Virtuoso, l’Hotelier of the Year al gm di Airelles Palladio a Venezia

Nessun nome italiano, quest’anno, nella lista degli Awards di Virtuoso, che come sempre il network consegna nell’ultima serata della sua Virtuoso Week. Ma, piccola soddisfazione, anche quest’anno l’ambitissimo premio di Hotelier of the Year resta nel Belpaese.

Il premio è infatti andato a Etienne Petitpez, general manager dell’Airelles Palladio, a Venezia. L’ospitalità di lusso, insomma, continua a parlare abbastanza bene l’italiano.

Nelle altre categorie, invece, a differenza del 2025, non emergono eccellenze tricolore.

Il premio di Best Airline è andato a Delta Air Lines, quello di Best Brand Hotel al Mauna Lani di Auberge Collection. il Best Independent Hotel è il De L'Europe Amsterdam e il Best New Hotel è il Faena New York.

Il Best On-Site è Eclectic Greece by Kyvernitis Travel, il Best Tour Operator è Project Expedition, il Best Tourism Board va a Tourism Australia e il Best Insurance Partner ad Allianz Partners.

E ancora la Best Agency Culture, suddivisa per mercati, va per la Ue alla francese Lartisien, mentre per gli UK a Quintessentially Travel UK. Il Most Admired Advisors per l’Europa Continentale premia Emilien Savary di Cercle des Voyages, mentre in UK va a Carolyn Addison di Black Tomato.

Il premio Rising Stars, che va agli advisor più promettenti, per l’Europa va a Carlo Schoenke della tedesca In Travel Solutions e per l’UK a Florian Pauly di The Resorts Collection, un affiliato indipendente di Little Emperors.

Infine, il premio Luminary va a Rodrigo Esponda di Los Cabos Tourism Board e il Ruby of the Siam a Anthony Goldman della Goldman Travel Corporation.

Nel mondo delle crociere, il Cruise Ambassador è Grant Holmes di ASmallWorld mentre il Partner winner è Joe Leon di Silversea. La Best Expedition Cruise Experience è appannaggio di National Geographic-Lindblad Expeditions , la Best Ocean Luxury Cruise Experience va a Explora Journeys, la Best Contemporary & Premium Ocean Cruise Experience a Oceania Cruises, la Best River Cruise Experience ad AmaWaterways e la Best Small Ship Cruise Experience ad Aqua Expeditions.