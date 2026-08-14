Costa Crociere, Jorge Serrano Martín de Vidales alla guida della Americas Region

Cambio al vertice della Americas Region per Costa Crociere. Dario Rustico lascerà l’azienda il 14 settembre, dopo 24 anni, verso nuovi obiettivi personali. “Sono profondamente grato per le esperienze, le relazioni e i traguardi raggiunti. Lascio con grande orgoglio per quanto abbiamo realizzato insieme”, afferma il manager, attivo in Asia-Pacifico, Europa e Americhe.

Da gennaio 2027 la direzione passerà a Jorge Serrano Martín de Vidales, oggi responsabile delle vendite trade in Spagna e Portogallo. Il manager si trasferirà negli uffici brasiliani e riporterà a Luigi Stefanelli, vice president Worldwide Sales. Fino al suo insediamento, lo staff risponderà direttamente a Stefanelli. “Jorge porta una vasta esperienza commerciale e una comprovata capacità di generare crescita”, dichiara Stefanelli, che riconosce a Rustico “un contributo straordinario allo sviluppo del business globale”. Serrano commenta: “La regione è un mercato dinamico e strategico. Lavoreremo per una crescita sostenibile”.