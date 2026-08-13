La Grecia annuncia investimenti per la resilienza climatica nelle destinazioni turistiche

La Grecia sta ampliando la propria strategia per la resilienza climatica del turismo attraverso investimenti nelle infrastrutture idriche ed energetiche nelle principali destinazioni turistiche, come ha annunciato il governo riportato da Travel Daily News.

Michael Arghyrou, principale consigliere economico del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, ha dichiarato che il governo considera la crescente frequenza e gravità degli eventi meteorologici estremi un rischio di medio e lungo termine per la Grecia e per l’intera regione mediterranea. La risposta politica comprende anche investimenti infrastrutturali nelle aree dipendenti dal turismo e misure volte ad aumentare la copertura assicurativa contro le perdite legate al clima.

La strategia riguarda Mykonos e Santorini, oltre all’Epiro, alle isole dell’Egeo settentrionale, a Salonicco, Creta, Rodi e al Peloponneso. Il governo intende inoltre attrarre capitali privati a sostegno dei progetti infrastrutturali in queste destinazioni.

I sistemi idrici ed energetici sono tra le principali priorità. Molte destinazioni turistiche greche registrano significativi aumenti stagionali della domanda di acqua ed elettricità, mentre periodi prolungati di temperature elevate e siccità esercitano un’ulteriore pressione sulle infrastrutture locali.