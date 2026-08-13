Emirates rilancia sulla flessibilità: cambi data illimitati gratuiti per Dubai

Le turbolenze non accennano a dare tregua e allora Emirates mette in campo una strategia completa per dare flessibilità e possibilità di scelta. Pochi giorni fa la compagnia ha annunciato che i clienti che viaggiano verso Dubai possono modificare le date del viaggio tutte le volte che ne hanno bisogno, senza costi aggiuntivi, per ogni tipologia di tariffa.

I cambi illimitati e gratuiti sono disponibili dalle tariffe Saver fino alle tariffe Flex in Economy e per le tariffe Special, Saver e Flex in Business Clas (mentre le tariffe Economy Flex Plus, Premium Economy, Business Flex Plus e First Class continuano a essere completamente flessibili).

I clienti che viaggiano verso qualsiasi destinazione del network Emirates ricevono, inoltre, un cambio di data gratuito sui biglietti prenotati a partire dal 2 aprile 2026, inclusi i viaggi con coincidenza a Dubai. I clienti possono inoltre mantenere una tariffa bloccata per 24 ore senza alcun costo mentre definiscono i propri programmi.

Penali ridotte per il rimborso dei voli

Emirates ha, infine, ridotto significativamente le penali per il rimborso dei voli per Dubai, portandole a 50 dollari americani per le tariffe Saver e a 25 dollari per le tariffe Flex in Economy. In Business Class, le penali per il rimborso saranno di 50 dollari per le tariffe Special e Saver e di 25 dollari per le tariffe Flex.

Insieme ai cambi di data illimitati e gratuiti per Dubai, fa sapere in vettore in una nota alla stampa, questa nuova misura consente ai clienti di modificare o rinunciare a una prenotazione con penali minime, qualunque siano le loro circostanze.