Messico, raddoppiata la tassa per i passeggeri delle crociere

La nuova tassa per i passeggeri delle crociere in Messico è raddoppiata. Dal 1° agosto 2026, infatti, i viaggiatori stranieri che arrivano in Messico a bordo di una nave da crociera devono pagare 10 dollari americani, rispetto ai 5 dollari precedenti. L’aumento fa parte di un incremento programmato e articolato in più fasi della nuova tassa, previsto nei prossimi due anni. L’importo è destinato a raggiungere i 21 dollari entro il 2028, come riporta Travel Pulse.

La tassa si applica in destinazioni molto popolari come Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Cozumel e Costa Maya.

Aumenterà a 15 dollari il 1° luglio 2027, per poi raggiungere i 21 dollari a partire dal 1° agosto 2028. Per il momento, è previsto che la tassa di 21 dollari rimanga in vigore fino al 30 settembre 2030.