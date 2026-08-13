Effetto Milano Cortina, assessore Massari: “Montagna lombarda in crescita su Ferragosto”

La Lombardia arriva a Ferragosto con prenotazioni in crescita, annuncia l’assessorato al turismo regionale. Nel periodo dal 10 al 16 agosto 2026, infatti, la saturazione rilevata attraverso le Ota registra a livello regionale un aumento di 9,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Il trend positivo prosegue anche nella settimana dal 17 al 23 agosto, con un incremento di 8,8 punti.

“Sono dati molto positivi – commenta l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari - che confermano la capacità della Lombardia di intercettare una domanda turistica in evoluzione”.

La montagna protagonista

A distinguersi è soprattutto la montagna, con una saturazione media del 73,4% e picchi del 79,9%. Seguono le destinazioni dei laghi, al 67,5% con punte del 72,4%, e i borghi, al 63,6%, con picchi del 71%. Complici sicuramente le elevate temperature delle ultime settimane, ma anche la visibilità internazionale generata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

“Milano Cortina - sottolinea Massari - ha acceso i riflettori del mondo sulla Lombardia e stiamo continuando a valorizzare quella visibilità”. “I risultati di questa estate – chiarisce - sono un segnale importante: l’obiettivo è consolidare questo patrimonio di notorietà e allargarne sempre di più i benefici, dalle montagne ai laghi, dalle città ai borghi”.

I dati di Ferragosto, però, confermano anche l’attrattività delle destinazioni lacustri e dei borghi con il Garda e il Lario che mantengono una forte presenza internazionale.

“Il sold out - conclude Massari - è un risultato positivo, ma il nostro lavoro va oltre: accanto alle presenze guardiamo alla permanenza e alla capacità del turismo di generare valore per ricettività, ristorazione, commercio, cultura e servizi. I numeri di Ferragosto ci dicono che la domanda cresce e che il lavoro intrapreso sta andando nella direzione giusta. La forza della Lombardia è nei suoi territori: diversi, complementari e capaci insieme di essere attrattivi durante tutto l’anno”.