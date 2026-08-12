“A fine agosto confidiamo di arrivare a 172 milioni di presenze in Italia con quasi 90 milioni di stranieri, oltre il 50%”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, durante la terza tappa del format “Bar Italia”.

“In questo momento – ha continuato - siamo in linea con quello che è accaduto nel primo semestre, dove abbiamo ottenuto una presenza di turisti del 4,5% in più“. Per il ministro, quindi, la stagione sta andando molto bene, anche per la percezione di sicurezza che offre il nostro Paese. “Siamo considerati il Paese più sicuro, credo che anche alcune scelte che ha fatto negli ultimi giorni il governo Meloni vadano proprio in quella direzione, cioè di garantire il mantenimento di questa percezione di sicurezza che noi trasferiamo ai turisti di tutto il mondo”.

Ma il ministro ha parlato anche della direttiva Bolkestein “abbiamo la rassicurazione che siamo ancora in partita, quindi credo che anche lì otterremo dei risultati buoni per tutto il settore del turismo balneare” e di lago di Garda, essendo ospite a Verona: “Sono legato a questo territorio. Ho passato molte delle mie vacanze proprio qua. Con 28 milioni di presenze all’anno è forse la località più turistica in assoluto d'Italia ed è proprio la zona che consente al Veneto di essere la regione più turistica d'Italia”.

A tal proposito Mazzi ha aggiunto che sosterrà la candidatura a patrimonio dell’Unesco di Monte Baldo e di Bardolino a Capitale della Cultura 2029.