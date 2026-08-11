Jason Liberty, presidente e ceo Royal Caribbean Group, guarda ai prossimi cinque anni come a una fase di espansione su più fronti. Al centro ci sono nuove navi, nuovi segmenti e nuove destinazioni. “Abbiamo una straordinaria macchina dei sogni che lavora continuamente su tutti i nostri brand e su tutte le nostre destinazioni”, afferma Liberty.

Il gruppo sta investendo sulla Icon Class, sulla nuova Discovery Class e sull’ingresso nel settore delle crociere fluviali. La progettazione resta un processo di lungo periodo. “Il sogno e la progettazione di una nave iniziano sei o sette anni prima che essa prenda realmente vita” spiega Liberty. Icon of the Seas ne è l’esempio. Il progetto iniziale, racconta il manager, era talmente diverso dal risultato finale che “quasi non lo riconosceremmo”.

Lo stesso approccio guida la Discovery Class, che verrà costruita in Europa, in Francia. Royal Caribbean lavora già anche al dopo Icon, con una pipeline che riguarda più brand del gruppo. Il driver resta il cliente. “Nulla nasce per caso. Tutto deriva da un intenso dialogo con i nostri ospiti” sottolinea Liberty. Il gruppo studia le esigenze attuali e prova a immaginare i desideri di clienti appartenenti a generazioni diverse nei prossimi dieci, quindici o vent’anni.

Tra le novità più rilevanti, Liberty cita l’ingresso nel river cruise. “Non sarà un hobby” precisa. L’obiettivo è portare anche sulle crociere fluviali il modello di ospitalità del gruppo, con un prodotto capace di elevare il segmento.

Nei prossimi cinque anni Royal Caribbean Group prevede la consegna di nuove unità per diversi brand, il debutto nel fluviale già dal prossimo anno e il rafforzamento delle destinazioni private. “Vogliamo avere il marchio migliore in ogni segmento” conclude Liberty.