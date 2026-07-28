Liberty, Royal Caribbean: “Monitoriamo l’impatto dell’inflazione”

“Monitoriamo attentamente l’impatto sui consumatori”. Jason Liberty, presidente e ceo Royal Caribbean Group, affronta il tema attuale dell’inflazione e delle tariffe con una linea netta: efficienza sì, compromessi sull’esperienza no.

Royal Caribbean non intende ridurre la qualità del prodotto. “Non abbiamo alcuna intenzione di compromettere l’esperienza degli ospiti. Anzi, vogliamo migliorarla”, afferma Liberty.

Sul fronte della supply chain, il gruppo lavora per gestire i costi, valutando al contempo il valore generato nei territori in cui opera. “Potremmo risparmiare acquistando tutto da un unico fornitore, ma preferiamo creare valore nelle comunità che visitiamo” precisa il manager.

Il prezzo resta legato al valore. Una crociera di sette notti, sottolinea il manager, include alloggio, ristorazione, intrattenimento e destinazioni: “Il rapporto qualità-prezzo è estremamente competitivo” continua Liberty, rimarcando che i risparmi generati da minori sprechi alimentari o consumi più efficienti “li reinvestiamo nel prodotto”. Questa, per Liberty, è la filosofia industriale del gruppo.