Si chiama WorldHotels Backdrop la nuova collezione che segna ufficialmente il debutto del marchio del portfolio BWH Hotels nell’outdoor di lusso. Un’evoluzione il cui obiettivo è di intercettare la domanda di esclusive strutture glamping ed evasioni nella natura.

Backdrop include sistemazioni ricercate, come tende safari e baite in riva al fiume, incastonate tra le montagne, lungo i litorali e all’ingresso dei parchi naturali. Un portafoglio di soluzioni per il glamping che viene incontro alle richieste sempre più numerose di fughe immersive all’aria aperta con soggiorni d’alto profilo nella natura, senza dunque rinunciare ai comfort.

“Il viaggiatore di oggi - sostiene Ron Pohl, presidente di WorldHotels - vuole molto più di una semplice fuga, è alla ricerca di un legame con i luoghi che visita e di uno scopo che dia valore al proprio tempo. Si tratta di vivere momenti autentici nel cuore delle realtà locali e di percorsi pensati per stimolare una risonanza interiore più forte con i luoghi che visitiamo. Con WorldHotels Backdrop diamo forma alla nostra visione: permettere agli ospiti di vivere appieno straordinari contesti naturali, pur continuando a godere dell’ospitalità d’eccellenza che ci distingue”.

Le strutture nella collezione

Ad oggi Backdrop include lo Zion Wildflower Resort, WorldHotels (Virgin, Utah), un glamping di lusso a un passo dal Parco Nazionale di Zion e l’Asheville River Cabins, WorldHotels (Arden, N.C.), un rifugio con cottage affacciato sul fiume French Broad a breve distanza da Asheville. Arriverà presto nel portfolio anche The Lodge at Pico Bonito, WorldHotels (La Ceiba, Honduras), un lodge nella foresta pluviale vicino al Parco Nazionale Pico Bonito con accesso esclusivo a sentieri nella giungla, cascate nascoste e natura incontaminata, in uno dei paesaggi con la maggiore biodiversità del Centro America. Vi sono poi in corso trattative anche per Phan Thiet, in Vietnam, e safari in Africa e Australia.