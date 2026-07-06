Nespresso Professional: esperienze multisensoriali per migliorare e rendere unica l’accoglienza in hotel

Un’esperienza gustativa dal sapore tutto italiano, e in ogni momento, dalla colazione al resto della giornata, grazie a un’offerta caffè pensata per regalare all’ospite esperienze su misura e perfettamente in linea con il concept dell’hotel. Con una scelta di oltre 20 miscele caratterizzate da origini, profili aromatici e intensità differenti, Nespresso Professional permette di diversificare il piacere della pausa caffè in funzione dei diversi momenti di consumo e delle preferenze personali, rendendo il servizio dinamico e personalizzato.

Personalizzare per distinguersi

Tra i principali driver di scelta e di posizionamento, la personalizzazione del servizio è ormai parte irrinunciabile dell’hôtellerie contemporanea. Gli ospiti non cercano infatti più solo luoghi in cui soggiornare, ma ambienti capaci di adattarsi ai propri ritmi, alle proprie abitudini e ai propri desideri, trasformando anche i gesti più semplici in momenti distintivi. In questo scenario, il caffè assume un ruolo sempre più strategico: non più servizio standard circoscritto alla colazione, ma presenza trasversale in grado di influenzare la percezione complessiva dell’ospitalità e contribuire alla definizione dell’identità della struttura. Ed è proprio sulla base di queste premesse che, seguendo una logica estesa anche alla progettazione degli spazi, Nespresso Professional permette all’hotel di integrare a tutti gli effetti il rito del caffè nell’intero percorso di soggiorno, dalle aree comuni al consumo in-room, grazie anche all’arrivo della nuova macchina Giorno Mini.