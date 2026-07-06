'Stay with Character'. È questo il motto del brand Tribute Portfolio di Marriott International che è sbarcato a Roma con l’Hotel Urbana, inaugurato nei giorni scorsi nel Rione Monti. A raccontare i piani di crescita del brand e non solo è Gianleo Bosticco, vice president development Southern Europe di Marriott International.

“È un soft brand che riunisce hotel indipendenti con una forte personalità. Ogni struttura mantiene la propria identità, il proprio carattere e il proprio design, entrando a far parte di una collezione internazionale accomunata dall'autenticità – spiega -. Sono alberghi di design, ognuno diverso dall'altro”.

Come sta crescendo il brand in Italia?

“Tribute Portfolio sta registrando uno sviluppo importante. Dopo le aperture già realizzate, tra cui Siena, Milano, Polignano a Mare e ora Roma, sono previsti nuovi hotel sul Lago di Garda, sul Lago di Como, a Pompei, Caserta, Trieste, Venezia e Torino tra il 2026 e il 2028.”

Qual è il profilo della clientela?

“Nei nostri hotel italiani prevale la domanda internazionale. I principali mercati sono Stati Uniti e Nord America, seguiti da Regno Unito, Germania, Paesi Scandinavi e Medio Oriente. La clientela italiana è presente, ma rappresenta una quota più contenuta.”

Roma sta vivendo una stagione di grandi aperture nel lusso. Quale spazio vede per Marriott?

“Roma attraversa una fase di grande dinamismo, ma il peso delle catene internazionali sul totale dell’offerta alberghiera resta ancora limitato. C’è spazio per ulteriori sviluppi, non soltanto nel segmento cinque stelle. Cresce la richiesta di strutture moderne, con servizi evoluti e un'identità ben definita, capaci di soddisfare sia il turismo leisure sia quello business.”