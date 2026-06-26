Finisce con il botto o se vogliamo con il mistero la breve storia di Aerolinee Siciliane.

In una nota ufficiale, è stato reso noto che l’assemblea degli azionisti ha deliberato liquidazione e scioglimento della società. L’ennesima compagnia aerea italiana che si arrende ancora prima di aprire le porte degli hangar aeroportuali.

La solita storia italiana dove appare chiaro che mettere in piedi una linea aerea nel nostro Paese è quasi impossibile, salvo qualche caso sporadico.

Ma possiamo dire con certezza che solo il 10% delle mille idee e progetti si vedono poi girare per le piste. In questo caso però bisogna segnalare il colpo di scena finale, perché il direttore generale della compagnia siciliana, Luigi Crispino, socio nell’iniziativa, ha spiegato nella nota ufficiale di aver dato mandato ai legali di “valutare azioni di rilevanza penale”. Crispino ha poi sottolineato: “Io e gli azionisti siamo curiosi ed ansiosi di sapere chi ha avuto interesse a fermare i voli di Aerolinee Siciliane”. Il mistero continua.