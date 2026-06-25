Ora è ufficiale: Aerolinee Siciliane non decollerà. La compagnia aerea regionale che doveva essere messa in piedi da un gruppo di azionisti locali non vedrà la luce e l’ultima assemblea dei soci ha deliberato la liquidazione e lo scioglimento della società.

Non sono mancate le note polemiche su questa decisione, come si evince dal comunicato emesso: “Il direttore generale, Luigi Crispino, nel mettersi a disposizione del liquidatore nominato Ruggero Pastorella, ha reiterato allo stesso l'invito ad aprire azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi, come da invito già anticipato in data 30 aprile”.

Dietro la decisione l’ipotesi che ci possano essere elementi di valenza anche penale. “Una società ad azionariato popolare - ha sottolineato Crispino - non è un club privato ove si possono regolare conti o faide interne per scontri di potere. Io e gli azionisti siamo curiosi ed ansiosi di sapere chi ha avuto interesse a fermare i voli di Aerolinee Siciliane”.