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Aeroporto di Catania chiuso fino alle 16 del 13 agosto

Aeroporto di Catania chiuso fino alle 16 del 13 agosto

La società di gestione aeroportuale comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e considerata la situazione dei venti, è disposta la chiusura del settore B3 dell’aeroporto di Catania. La chiusura è totale per il giorno 12 agosto e ad oggi sono sospesi gli arrivi e le partenze fino alle ore 16 del 13 agosto. Contestualmente, le operazioni da e per l’Aeroporto di Comiso sono sospese fino alle 10 del 12 agosto a causa della cenere vulcanica.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Sono stati annunciati aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

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