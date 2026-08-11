Catania, ancora limitata l’attività in aeroporto

Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle ore 19 dell’11 agosto.
Le partenze di aerei presenti nello scalo sono consentite dalla pista 08.
Lo rende noto la Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, per la chiusura di uno spazio aereo per l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di nube vulcanica in atmosfera. La Sac invita i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
Non sono state date previsioni sui prossimi giorni.
Remo Vangelista